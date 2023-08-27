Ролевая игра First Dwarf получила новый трейлер ©

В последние годы gamescom стал прекрасной возможностью для польских разработчиков, которые наконец-то смогли представить результаты своей работы. Сегодня у нас ролевая игра на выживание от Star Drifters под названием First Dwarf.

Driftland: The Magic Revival, вышедшая несколько лет назад, дала начало новой оригинальной вселенной, которую студия Star Drifters намерена развивать в ближайшие годы. На этот раз разработчики акцентируют внимание на изменении климата и готовят для своих поклонников RPG на выживание с гномами в главных ролях. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5, поэтому мы можем рассчитывать на красивые стилизованные ландшафты, интересную игровую механику и, конечно же, историю, развивающую лор бренда.

На gamescom нам показали первые кадры из игры, которые включают в себя строительство, исследование, бой, смену дня и ночи и пару главных героев — гнома и его экзоскелета. Что важно, релиз игры подтвержден не только для ПК, но и для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.