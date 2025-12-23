В Fisher Online запущен Новогодний ивент

Команда Fisher Online поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть эти праздники принесут вам радость, уют и новые впечатления в игре.
Мы запускаем праздничный ивент «Спасение Челюскина».
На локации вас ждёт новогодняя ёлка, которую можно нарядить игрушками, а под ней найти подарки.
Для создания праздничного настроения добавлены новогодние скины для рыбацких стульев, яркие салюты, праздничная еда и коробки с сюрпризами.
Чтобы узнать все подробности и описание события, нажмите кнопку Event в локации «Челюскин».
Ивент открыт для всех игроков и продлится до дежурной перезагрузки сервера 8 января в 4:00 (МСК).
Кроме этого, в обновлении ряд изменений и улучшений:
- При отсылке предмета другу из инвентаря теперь можно указать количество отсылаемого.
- При переработке предметов можно узнать ожидаемый результат по кнопке "о шансах".
- При открытии некоторых контейнеров со случайной наградой можно узнать о составе содержимого и шансах получения.
- Исправлено неправильное отображение количества предметов при объединении стопок предметов.
- В магазине в информации о предмете теперь показывает временность предмета, если он временный.
- Добавлены новые коллекционные карты.
- Старые бустеры в 1-3-5 карт убраны из продажи.
- Приз карты "пустая карта" теперь собирается в новый бустер на 1 карту.
Желаем вам приятной игры и удачных праздничных уловов!