Fisher Online 27.10.2019
Симулятор, Мультиплеер, MMO, От первого лица
7.9 71 оценка

В Fisher Online запущен Новогодний ивент

Alexey1805 Alexey1805

Команда Fisher Online поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть эти праздники принесут вам радость, уют и новые впечатления в игре.

Мы запускаем праздничный ивент «Спасение Челюскина».
На локации вас ждёт новогодняя ёлка, которую можно нарядить игрушками, а под ней найти подарки.
Для создания праздничного настроения добавлены новогодние скины для рыбацких стульев, яркие салюты, праздничная еда и коробки с сюрпризами.

Чтобы узнать все подробности и описание события, нажмите кнопку Event в локации «Челюскин».
Ивент открыт для всех игроков и продлится до дежурной перезагрузки сервера 8 января в 4:00 (МСК).

Кроме этого, в обновлении ряд изменений и улучшений:

  • При отсылке предмета другу из инвентаря теперь можно указать количество отсылаемого.
  • При переработке предметов можно узнать ожидаемый результат по кнопке "о шансах".
  • При открытии некоторых контейнеров со случайной наградой можно узнать о составе содержимого и шансах получения.
  • Исправлено неправильное отображение количества предметов при объединении стопок предметов.
  • В магазине в информации о предмете теперь показывает временность предмета, если он временный.
  • Добавлены новые коллекционные карты.
  • Старые бустеры в 1-3-5 карт убраны из продажи.
  • Приз карты "пустая карта" теперь собирается в новый бустер на 1 карту.

Желаем вам приятной игры и удачных праздничных уловов!

