В Fisher Online запущен Новогодний ивент

Команда Fisher Online поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть эти праздники принесут вам радость, уют и новые впечатления в игре.

Мы запускаем праздничный ивент «Спасение Челюскина».

На локации вас ждёт новогодняя ёлка, которую можно нарядить игрушками, а под ней найти подарки.

Для создания праздничного настроения добавлены новогодние скины для рыбацких стульев, яркие салюты, праздничная еда и коробки с сюрпризами.

Чтобы узнать все подробности и описание события, нажмите кнопку Event в локации «Челюскин».

Ивент открыт для всех игроков и продлится до дежурной перезагрузки сервера 8 января в 4:00 (МСК).

Кроме этого, в обновлении ряд изменений и улучшений:

При отсылке предмета другу из инвентаря теперь можно указать количество отсылаемого.

При переработке предметов можно узнать ожидаемый результат по кнопке "о шансах".

При открытии некоторых контейнеров со случайной наградой можно узнать о составе содержимого и шансах получения.

Исправлено неправильное отображение количества предметов при объединении стопок предметов.

В магазине в информации о предмете теперь показывает временность предмета, если он временный.

Добавлены новые коллекционные карты.

Старые бустеры в 1-3-5 карт убраны из продажи.

Приз карты "пустая карта" теперь собирается в новый бустер на 1 карту.

Желаем вам приятной игры и удачных праздничных уловов!