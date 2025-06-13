Вышло обновление 112 для Fisher Online

В этом обновлении:
Новая озвучка интерфейса игры
- Обновлены/заменены звуки интерфейса магазина, инвентаря, садка
- Обновлены звуки плеска рыбы
- Обновлены звуки падения приманок в воду
- Обновлено музыкальное сопровождение игры
Новые товары в магазине:
На морские локации добавлены серии удилищ для солёной воды
- Пилкеры: Fishfine CSR
- Кастинги: TideHunter FC, Barracuda X Cast
- Донные: BlackFin Type L
Также, добавлены катушки для солёной воды
- MarineX SW
- Siren Green DC
- Quantum Glide
- Siren Red
Добавлены новые дипы Carpster
- Клубника
- Банан
- Персик
- Сливки
- Ананас
Обновлены модели рыб:
- Толстолобик белый
- Толстолобик пёстрый
- Жерех
- Жерех красногуб
- Лещ
- Лещ восточносибирский
Изменение рациона, местообитания, стоимости и опытности
- Толстолобик белый
- Толстолобик пёстрый
- Лещ
Для людей с ограниченными возможностями:
- Перемещение теперь возможно зажав две кнопки мыши
- Открытие магазина, рыбной лавки, взятие удочки возможно по клику мышкой
- Нажатием средней кнопки мыши (по умолчанию) возможно открытие дополнительного меню для вызова инвентаря, удочек и так далее
Изменение прогресса для начинающих игроков
- Получать письма с вложениями теперь возможно только достигнув 15 уровня
- Доступ к торговле на аукционе открывается с 20го уровня
- Большие изменения цен на удочки, катушки начального и среднего сегментов
- Изменение цен на путевки на Мадейру и Норвегию