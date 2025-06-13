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Fisher Online 27.10.2019
Симулятор, Мультиплеер, MMO, От первого лица
8.3 52 оценки

Вышло обновление 112 для Fisher Online

Alexey1805 Alexey1805

В этом обновлении:

Новая озвучка интерфейса игры

  • Обновлены/заменены звуки интерфейса магазина, инвентаря, садка
  • Обновлены звуки плеска рыбы
  • Обновлены звуки падения приманок в воду
  • Обновлено музыкальное сопровождение игры

Новые товары в магазине:

На морские локации добавлены серии удилищ для солёной воды

  • Пилкеры: Fishfine CSR
  • Кастинги: TideHunter FC, Barracuda X Cast
  • Донные: BlackFin Type L

Также, добавлены катушки для солёной воды

  • MarineX SW
  • Siren Green DC
  • Quantum Glide
  • Siren Red

Добавлены новые дипы Carpster

  • Клубника
  • Банан
  • Персик
  • Сливки
  • Ананас

Обновлены модели рыб:

  • Толстолобик белый
  • Толстолобик пёстрый
  • Жерех
  • Жерех красногуб
  • Лещ
  • Лещ восточносибирский

Изменение рациона, местообитания, стоимости и опытности

  • Толстолобик белый
  • Толстолобик пёстрый
  • Лещ

Для людей с ограниченными возможностями:

  • Перемещение теперь возможно зажав две кнопки мыши
  • Открытие магазина, рыбной лавки, взятие удочки возможно по клику мышкой
  • Нажатием средней кнопки мыши (по умолчанию) возможно открытие дополнительного меню для вызова инвентаря, удочек и так далее

Изменение прогресса для начинающих игроков

  • Получать письма с вложениями теперь возможно только достигнув 15 уровня
  • Доступ к торговле на аукционе открывается с 20го уровня
  • Большие изменения цен на удочки, катушки начального и среднего сегментов
  • Изменение цен на путевки на Мадейру и Норвегию
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