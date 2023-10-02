Авторы экранизации хоррора Five Nights at Freddy's показали свежий тизер ©

Уже в этот Хэллоуин состоится долгожданная премьера экранизации знаменитой серии игровых хорроров Five Nights at Freddy's от Скотта Коутона. Многие кинотеатры уже открыли возможность покупки билетов на первые сеансы фильма, и в честь этого события был представлен новый тизер картины. Новый ролик показывает ранее невиданные кадры с жуткими аниматрониками.

Киноадаптация обещает рассказать уникальную историю охранника ночной смены в пиццерии "Freddy Fazbear’s Pizza" по имени Майк Шмидт, которого исполняет Джош Хатчерсон. На этой работе ему предстоит столкнуться с ожившими аниматрониками, которые убивают любого позднего посетителя.

Как отмечает режиссер фильма Эмма Тамми, в ленте спрятано множество пасхалок и деталей, которые оценят в игровом сообществе. Эти отсылки были добавлены в фильм не просто так, а тщательно скрыты вместе с создателем франшизы Скоттом Коутоном.

Экранизация хоррора Five Nights at Freddy's доберется до мировых кинотеатров 27 октября 2023 года. В этот же день картина выйдет в стриминговом сервисе Peacock, поэтому её можно будет оценить онлайн.