Экранизация Five Nights at Freddy's получила официальный возрастной рейтинг PG-13 ©

Предстоящая экранизация игры Five Nights at Freddy's получила официальный рейтинг PG-13 за обильное насилие, кровавые сцены и ругательства. Фильм, который выйдет в кинотеатрах и на потоковой платформе Peacock 27 октября.

Вопрос "Сможешь ли ты пережить пять ночей?" становится зловещей предпосылкой фильма, продюсером которого является компания Blumhouse - создатель таких фильмов, как "M3GAN", "Черный телефон" и "Человек-невидимка". В фильме рассказывается о тревожном путешествии охранника, который впервые заступает на смену в пиццерии Freddy Fazbear's Pizza и вскоре обнаруживает, что ночная смена гораздо сложнее, чем предполагалось.

Производство фильма возглавили Джейсон Блюм и Скотт Коутон, а исполнительными продюсерами выступили Би Секейра, Рассел Биндер, Марк Мостман и Кристофер Х. Уорнер. Universal Pictures и Striker Entertainment присоединились к Blumhouse в представлении фильма. Фильм, получивший рейтинг PG-13, должен познакомить широкую аудиторию с леденящим душу миром Five Nights at Freddy's, оставаясь верным его напряженным и жутким истокам.