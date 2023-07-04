Фанаты впечатлены костюмом аниматроника из экранизации Five Nights at Freddy's ©

Экранизация Five Nights at Freddy's может быть действительно интересным фильмом ужасов. Атмосферу этой постановки дополняют практически идеально выполненные костюмы аниматроников, которые пользователи Twitter хвалят под фотографиями закулисья.

Один из комментирующих пользователей прямо описал исполнение как "какое-то безумие" и похвалил команду за хорошую работу.

Конечно, на фотографиях со съемочной площадки можно увидеть только Фазбера, но остальные аниматроники появились в недавно вышедшем трейлере. Вышеупомянутый костюм популярного медведя Фредди из пиццерии проработан в мельчайших деталях. На одной из фотографий можно увидеть лицо человека в костюме — по тому, как одета сама "голова", можно заподозрить, что все это довольно тяжелое.

Напомним, что фильм Five Nights at Freddy's является адаптацией игры, которая дебютировала в 2014 году. С тех пор было снято несколько сиквелов, но именно первый особенно любим геймерами.

Мировая премьера фильма запланирована на 27 октября. Процесс производства был долгим, и создатели часто сталкивались с препятствиями. Продюсер серии, Джейсон Блюм, рассказал в интервью, что из-за этого его высмеивали в киносообществе.

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