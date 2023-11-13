Кассовые сборы фильма "Пять ночей с Фредди" перевалили за 250 миллионов долларов

Экранизация хоррора Five Nights at Freddy's продолжает пользоваться широким спросом у зрителей в кинотеатрах, несмотря на доступность на стриминг-платформах еще в день премьеры. За последний уикенд фильм заработал в мировом прокате еще 9 миллионов долларов, что делает ленту одной из самых прибыльных картин осени.

Как сообщается, общие сборы фильма "Пять ночей с Фредди" составляют 251,9 миллиона долларов. При этом кассовые сборы картины разделились практически поровну между домашним прокатом и зарубежными рынками. В США лента заработала 127,2 миллиона долларов, а мировые сборы принесли 124,7 миллиона.

Киноадаптация знаменитой игры прямо сейчас идет следом за результатами другого ужастика "Проклятие монахини 2", который собрал 270 миллионов долларов. "Пять ночей с Фредди" имеют все шансы обойти своего конкурента уже на следующей неделе, покрыв затраты на бюджет более чем в 10 раз.