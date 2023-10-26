"Не страшный, нудный и пустой": критики разгромили премьеру фильма "Пять ночей с Фредди"

Уже совсем скоро состоится мировая премьера ожидаемого игровым сообществом фильма "Пять ночей с Фредди". Лента является полноценной экранизацией культовой серии хорроров Five Nights at Freddy's, которая навсегда оставила свой след в этом игровом жанре. Судя по всему, её киноадаптация недотягивает до уровня даже самых слабых частей франшизы. Экранизация крайне не понравилась критикам и журналистам. Во время просмотра они только "зевали" и даже не смогли почувствовать легкого испуга или напряжения.

Компании Blumhouse, отвечающей за проект, не удалось создать пугающую или хотя бы интересную кино версию Five Nights at Freddy's. Как отмечают журналисты, фильм связывает с игрой только общая концепция и аниматроников. У создателей получился весьма примитивный и безыдейный ужастик, который не может даже в полной мере раскрыть свою главную идею, считают критики. Они называют его "очень скучным" и совсем "не страшным". Для фильма ужасов это самая ужасная характеристика, которую только можно получить от рецензентов.

Аниматронные монстры примерно такие же страшные, как Барни.

GamesRadar

Бескровный, шаблонный подход к сенсации видеоигр ужасов.

Independent

Глубоко загадочный и тонально банальный.

The Irish Times

Обещает мурашки, но вызывает зевоту.

The Telegraph

Экранизация стартует на Metacritic с крайне низкого рейтинга в 30 баллов из 100. Оценить качество "Пяти ночей с Фредди" лично получится уже сегодня. В течение дня фильм выйдет в цифровой прокат.