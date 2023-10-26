"Не страшный, нудный и пустой": критики разгромили премьеру фильма "Пять ночей с Фредди"

Уже совсем скоро состоится мировая премьера ожидаемого игровым сообществом фильма "Пять ночей с Фредди". Лента является полноценной экранизацией культовой серии хорроров Five Nights at Freddy's, которая навсегда оставила свой след в этом игровом жанре. Судя по всему, её киноадаптация недотягивает до уровня даже самых слабых частей франшизы. Экранизация крайне не понравилась критикам и журналистам. Во время просмотра они только "зевали" и даже не смогли почувствовать легкого испуга или напряжения.
Компании Blumhouse, отвечающей за проект, не удалось создать пугающую или хотя бы интересную кино версию Five Nights at Freddy's. Как отмечают журналисты, фильм связывает с игрой только общая концепция и аниматроников. У создателей получился весьма примитивный и безыдейный ужастик, который не может даже в полной мере раскрыть свою главную идею, считают критики. Они называют его "очень скучным" и совсем "не страшным". Для фильма ужасов это самая ужасная характеристика, которую только можно получить от рецензентов.
Аниматронные монстры примерно такие же страшные, как Барни.
GamesRadar
Бескровный, шаблонный подход к сенсации видеоигр ужасов.
Independent
Глубоко загадочный и тонально банальный.
The Irish Times
Обещает мурашки, но вызывает зевоту.
The Telegraph
Экранизация стартует на Metacritic с крайне низкого рейтинга в 30 баллов из 100. Оценить качество "Пяти ночей с Фредди" лично получится уже сегодня. В течение дня фильм выйдет в цифровой прокат.
Так и игра не то чтоб прямо искромётной была.
она сюжетом манила всегда
У нее хотя бы визуал был в духе CGI роликов конца 90х. Как хоррор вполне напрячь мог.
Blumhouse тут больше как издатель. Они бабки вкладывали. И очевидно ошиблись с выбором. Обычно их фильмы это как минимум средненький хоррор. Тут увы. Промах.
Это потому что Ника Кейджа не позвали
Так фильм наверное рассчитан на детскую аудиторию. Какой у него рейтинг?
PG13
Как наверное и у игры...
Хоть одну успешную экранизацию любой франшизы назовите?
Властелин Колец, Парк Юрского Периода, многие экранизации Кинга.
Постал (2007)
я про экранизацию игрушек. Это всё не игрушки были, вначале фильмы, а потом уже игрушки по ним.
Ты написал "франшиз", причем любых. Про игры в твоем комменте и речи не было. Подтяни терминологию, если хочешь, чтобы тебя понимали правильно.
Весь фильм охранник пил водку,а аниматроники играли на балалайке,не рекомендую,создавали в цирке,если что это рофл.Судя по оценкам критиков фильм по действительно пугающей игре тупо взяли и испортили.Фильмы сейчас либо нарочно слишком тупыми и безсмысленными делают либо люди с -10000 iq делают, неужели сложно подумать головой и снять норм фильм
Это было предсказуемо.
даже не досмотрел. охранник и полицейская, которые прыгают и танцуют с аниматрониками.. вместо того чтобы от них бегать
а где посмотреть можно?
Ещё нигде. В прокат по всему миру должен выйти завтра
я на работе смотрел
В комментариях еще никто не смотрел, но уже разбомбили. Наверное вместе с критиканами смотрели =)