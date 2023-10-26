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Five Nights at Freddy's 17.08.2014
7.5 306 оценок

"Не страшный, нудный и пустой": критики разгромили премьеру фильма "Пять ночей с Фредди"

Gutsz
Новости

Уже совсем скоро состоится мировая премьера ожидаемого игровым сообществом фильма "Пять ночей с Фредди". Лента является полноценной экранизацией культовой серии хорроров Five Nights at Freddy's, которая навсегда оставила свой след в этом игровом жанре. Судя по всему, её киноадаптация недотягивает до уровня даже самых слабых частей франшизы. Экранизация крайне не понравилась критикам и журналистам. Во время просмотра они только "зевали" и даже не смогли почувствовать легкого испуга или напряжения.

Компании Blumhouse, отвечающей за проект, не удалось создать пугающую или хотя бы интересную кино версию Five Nights at Freddy's. Как отмечают журналисты, фильм связывает с игрой только общая концепция и аниматроников. У создателей получился весьма примитивный и безыдейный ужастик, который не может даже в полной мере раскрыть свою главную идею, считают критики. Они называют его "очень скучным" и совсем "не страшным". Для фильма ужасов это самая ужасная характеристика, которую только можно получить от рецензентов.

Аниматронные монстры примерно такие же страшные, как Барни.

GamesRadar

Бескровный, шаблонный подход к сенсации видеоигр ужасов.

Independent

Глубоко загадочный и тонально банальный.

The Irish Times

Обещает мурашки, но вызывает зевоту.

The Telegraph

Экранизация стартует на Metacritic с крайне низкого рейтинга в 30 баллов из 100. Оценить качество "Пяти ночей с Фредди" лично получится уже сегодня. В течение дня фильм выйдет в цифровой прокат.

0
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Lanre V

Так и игра не то чтоб прямо искромётной была.

5
Sharf Gg

она сюжетом манила всегда

-1
РикоЧико

У нее хотя бы визуал был в духе CGI роликов конца 90х. Как хоррор вполне напрячь мог.

0
Alcoza1cer

Blumhouse тут больше как издатель. Они бабки вкладывали. И очевидно ошиблись с выбором. Обычно их фильмы это как минимум средненький хоррор. Тут увы. Промах.

2
UnRus

Это потому что Ника Кейджа не позвали

2
opexdisturbed

Так фильм наверное рассчитан на детскую аудиторию. Какой у него рейтинг?

2
Кибербананька

PG13

1
Steaming boy Кибербананька

Как наверное и у игры...

0
IndecisiveBeast

Хоть одну успешную экранизацию любой франшизы назовите?

0
0ncnjqybr

Властелин Колец, Парк Юрского Периода, многие экранизации Кинга.

0
ExtraordinaryUgo

Постал (2007)

1
IndecisiveBeast 0ncnjqybr

я про экранизацию игрушек. Это всё не игрушки были, вначале фильмы, а потом уже игрушки по ним.

0
0ncnjqybr IndecisiveBeast

Ты написал "франшиз", причем любых. Про игры в твоем комменте и речи не было. Подтяни терминологию, если хочешь, чтобы тебя понимали правильно.

0
eras gas

Весь фильм охранник пил водку,а аниматроники играли на балалайке,не рекомендую,создавали в цирке,если что это рофл.Судя по оценкам критиков фильм по действительно пугающей игре тупо взяли и испортили.Фильмы сейчас либо нарочно слишком тупыми и безсмысленными делают либо люди с -10000 iq делают, неужели сложно подумать головой и снять норм фильм

0
Кей Овальд

Это было предсказуемо.

0
Kalmah13

даже не досмотрел. охранник и полицейская, которые прыгают и танцуют с аниматрониками.. вместо того чтобы от них бегать

-1
UnfailingOnorio

а где посмотреть можно?

0
Лиза Боговенко UnfailingOnorio

Ещё нигде. В прокат по всему миру должен выйти завтра

-1
Kalmah13 UnfailingOnorio

я на работе смотрел

0
Wyzar

В комментариях еще никто не смотрел, но уже разбомбили. Наверное вместе с критиканами смотрели =)

-1