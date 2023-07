По словам продюсера Джейсона Блума, фильм "Пять ночей с Фредди" - это только начало ©

В интервью изданию Discussing Film знаменитый продюсер фильмов ужасов рассказал, что не может дождаться, когда адаптирует больше игр в фильмы ужасов.

Я думаю, что правильные видеоигры - это отличный исходный материал для фильмов. Я имею в виду, вы видели это даже в фильме "Братья Супер Марио в кино". Это другой жанр, но это был удивительно успешный фильм.

Хотя маловероятно, что в ближайшее время мы увидим версию "Особняка Луиджи" от Blumhouse, адаптации видеоигр становятся все более популярными: "Соник в кино" и "Братья Супер Марио" продемонстрировали свою привлекательность. "Я очень надеюсь, что так будет и с "Пятью ночами у Фредди"", — сказал Блум.

Что еще более интригующе, Блум теперь хочет покопаться в других популярных игровых франшизах, чтобы придумать следующий большой фильм ужасов.

"Джеймс Ван на самом деле большой любитель игр, и у нас есть игровое подразделение нашей компании, над которым мы работаем", - рассказал он. "Я определенно с нетерпением жду возможности найти больше популярных игр, которые мы могли бы превратить в фильмы ужасов".

У них уже есть на примете один такой фильм: Dead by Daylight. "Мы очень рады сотрудничеству с Джейсоном Блюмом и Джеймсом Ваном, двумя гигантами индустрии фильмов ужасов, для дальнейшего расширения вселенной Dead by Daylight", - сказал исполнительный вице-президент Behaviour Стивен Малруни. "Наш девиз в Behaviour - создавать уникальные моменты, вместе, навсегда. Atomic Monster и Blumhouse - идеальные партнеры для создания убийственного выхода Dead by Daylight на большой экран".