Создатель Five Nights at Freddy's "удручен" утечкой трейлера фильма ©

Скотт Коутон, создатель Five Nights at Freddy's, говорит, что он "удручен" утечкой трейлера фильма, но поблагодарил фанатов, которые ждут официального релиза.

Вчера в Интернет просочилась незаконченная версия первого трейлера к экранизации Five Nights at Freddy's, который дает нам лучшее, пусть и немного грубое, представление о том, как будет выглядеть фильм. Трейлер уже был удален Universal в нескольких местах, но, как и в случае со всем, что есть в Интернете, его довольно легко найти, немного поискав.

В ответ на утечку создатель серии Скотт Коутон, который также работал над фильмом в качестве сценариста и продюсера, сделал заявление на сабреддите игры, признавшись, что он "удручен" тем, что черновая версия трейлера попала в сеть раньше, чем предполагалось, а также поблагодарив фанатов, которые воздержались от просмотра отснятого материала и его обсуждения.

Я хотел прокомментировать это до конца дня. Я получил электронные письма об этом в начале дня, но был в парке развлечений со своими детьми и не мог видеть, что произошло. Я пытался не обращать на это внимания и наслаждаться своим днем, но я был очень, очень разочарован. Я знаю, что Blumhouse и Universal (и я тоже) очень старались, чтобы сделать что-то действительно интересное. Поэтому мысль о том, что первый взгляд будет испорчен, меня расстроила, и я с ужасом ждал возвращения домой, чтобы посмотреть, что же произошло, пока меня не было.

Хотя утечка, должно быть, очень расстроила, Коутон признается, что он был удивлен тем, как много каналов YouTube и Twitter отказались сообщать об этом. Коутон признал, что остановить утечку "очень трудно, если не невозможно", но его "очень воодушевляет", что сообщество сплотилось и не отреагировало на трейлер.

Официальной даты премьеры трейлера пока нет, а сам фильм появится в октябре.