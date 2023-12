Состоялся релиз Five nights at Freddy's Help Wanted 2

Релиз новой игры во вселенной Five nights at Freddy's состоялась сегодня, 14 декабря 2023 года.

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 представляет шесть категорий мини-игр, включая Backstage, Fazcade, Staff Only, Food Prep, Ticket Booth, а также специальную категорию, содержащую новую VR-версию игры Five Nights at Freddy's: Sister Location. В мини-игре Backstage игроки смогут вплотную познакомиться с Роксаной Вульф в салоне Pizzaplex и сделать ей гламурный макияж, чтобы она всегда выглядела идеально.

Игра доступна в Steam