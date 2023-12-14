Состоялся релиз Five nights at Freddy's Help Wanted 2

Продолжение хоррора Five Nights at Freddy's: Security Breach от студии ScottGames. На этот раз вас ждёт приключение за кулисами легендарной пиццерии Фредди Фазбера.

В роли VIP-гостя предстоит помочь аниматроникам подготовить грандиозное шоу для посетителей. Придётся наладить работу закрытых помещений, оказать первую помощь роботам, провести их диагностику и техобслуживание.

Также в программе — кулинарные курсы от шеф-повара пиццерии. Нужно быстро и качественно готовить еду для голодных клиентов и самих аниматроников.

Кроме того, можно будет опробовать новый аттракцион Фокси в виде приключения на Диком Западе. А для разнообразия доступны мини-игры из оригинальной Sister Location.