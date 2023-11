В новом трейлере Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 раскрыли дату выхода VR-хоррора

Компания Steel Wool Studios официально объявила дату выхода VR-хоррора Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2. 14 декабря 2023 года на PlayStation VR2 выйдет продолжение игры FNAF VR 2019 года, в котором игроки смогут по-новому окунуться в мир любимой хоррор-франшизы. Анонс сопровождается новым трейлером, позволяющим заглянуть в новое VR-приключение.

Рэй МакКэффри, исполнительный продюсер Steel Wool Studios, в недавнем сообщении на PlayStation Blog подробно рассказал об особенностях геймплея Help Wanted 2. МакКэффри подробно рассказывает о том, как игра развивает своего предшественника, и подчеркивает использование уникальных возможностей PS VR2. По его словам, Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 призвана увлечь игроков, неоднократно привлекая их динамичным геймплеем.

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 представляет шесть категорий мини-игр, включая Backstage, Fazcade, Staff Only, Food Prep, Ticket Booth, а также специальную категорию, содержащую новую VR-версию игры Five Nights at Freddy's: Sister Location. В мини-игре Backstage игроки смогут вплотную познакомиться с Роксаной Вульф в салоне Pizzaplex и сделать ей гламурный макияж, чтобы она всегда выглядела идеально.

Fazcade предлагает классические игры, такие как Bonk-a-Bon и Fazerblast, в которых игрокам придется проявить меткость и рефлексы, чтобы набрать большое количество очков. Мини-игра "Только для персонала" представляет собой уникальную задачу: игроки должны оказать гостям первую помощь, аккуратно отпиливая конечности, чтобы не привлечь лишнего внимания.

Мини-игра Food Prep разворачивается за прилавком El Chips, где игроки сталкиваются с обеденной суетой, пытаясь успеть выполнить почти бесконечное количество возможных заказов, чтобы получить установленную федеральным законодательством сумму за приготовление пищи в пиццаплексе. В то же время мини-игра Ticket Booth переносит игроков в легкомысленную поездку по бревну в Captain Foxy's Cowboy Adventure, где они проносятся по старому Западу в роли стрелка в поисках добычи. Наконец, замечательная игра Five Nights at Freddy's: Sister Location получила VR-версию в игре Help Wanted 2, позволяющую поклонникам этой части франшизы испытать себя в пользовательском VR-геймплее.

Используя все преимущества тактильных ощущений контроллера PS VR2, 3D-звука и других передовых функций, Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2, как ожидается, предложит более увлекательный опыт в жанре ужасов. В игре также задействована система отслеживания движения глаз PS VR2 для мини-игры, созданной специально для PlayStation 5, в которой игроки будут читать свои мысли у предсказателя Мистика Хиппо.