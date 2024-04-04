Состоялся анонс тактической ролевой игры Flint: Treasure of Oblivion

Издательство Microids и разработчик Savage Level анонсировали тактическую ролевую игру Flint: Treasure of Oblivion для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, Epic Games Store). Она выйдет на рынок в 4 квартале 2024 года.
"Flint: Treasure of Oblivion - это повод для нас разработать игру во вселенной, которой мы всегда увлекались", - заявили в пресс-релизе основатели Savage Level Декларес Орельен и Максим Жоссе. "Эта игра дает нам возможность рассказать широкой общественности о том, чем на самом деле было пиратство, которое часто изображается в карикатурном и неправильном виде". Flint: Treasure of Oblivion - это кульминация процесса переосмысления, направленного на преодоление клише повествования в видеоиграх. С этой игрой мы предлагаем оригинальный способ рассказывать истории с помощью комиксов и пользуемся возможностью привлечь внимание к франко-бельгийским комиксам, которые заставляют нас мечтать с самого детства".
Flint: Treasure of Oblivion - первая игра от Savage Level, команды ветеранов индустрии, основанной в 2021 году и обещающей игровой опыт, сочетающий в себе богатую историю и глубокий, доступный геймплей.
Flint: Treasure of Oblivion - это не только приключение, но и стратегическая глубина благодаря пошаговой механике боя, освежающей основы жанра за счет использования механики ролевых и настольных игр, в частности, бросков кубиков. Когда игроки собирают свою команду, каждый ее член получает уникальные навыки, позволяющие адаптировать стратегию к своему стилю игры. Во время тактических фаз игроки могут использовать карты навыков и атрибутов, чтобы улучшить членов команды и получить преимущество над противниками.
Нагибатор BG 3
куча игр про пиратов, ни одной современной игры с морскими сражениями
а как же вар тундер? пхаха
Про пиратов в тундре?
Теперь ждём игру про доктора Ливси из советского мультфильма.
уже есть https://store.steampowered.com/app/2181930/DR_LIVESEY_ROM_AND_DEATH_EDITION/