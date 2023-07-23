Загадочная студия Hexage анонсировала новую игру ©

Студия разработчиков Hexage впервые за 4 года готовит к выпуску новый проект - Flying Tank. Игра является динамичным шутером со скроллингом и ожидается на платформах в ближайшее время.

В Flying Tank игрокам предстоит забраться в летающий танк и сражаться в лучших традициях старых добрых времен! Геймеры смогут уничтожать необычных боссов, сбрасывать бомбы с воздуха и создавать арсенал веселого и мощного оружия. Цель игры - вернуть украденную Землю, сражаясь одному или вместе с другом.

На данный момент Flying Tank находится на стадии раннего доступа. Hexage, в качестве разработчика и издателя, обещает богатый, наполненный действием геймплей в жанре side-scrolling shoot 'em up.

Отметим, что в каталоге Hexage уже есть ряд популярных игр, и новый проект Flying Tank обещает стать настоящим хитом для любителей динамичных шутеров.

Дополнительная информация о дате релиза и платформах для игры Flying Tank будет сообщена позднее.