Анонсирован арена-шутер Foamstars, похожий на Splatoon, только с пеной ©

Square Enix продемонстрировала Foamstars, многопользовательский арена-шутер, в котором различные персонажи стреляют друг в друга пеной, пузырями и другими снарядами, катаясь при этом по поверхности или перекатываясь в гигантских шарах. Некоторые могут сравнить с такими играми от Nintendo, как Splatoon.



Foamstars находится в разработке для PlayStation 4 и PlayStation 5 и обещает стать еще одним дополнением к многопользовательской библиотеке PlayStation. Официальной даты выхода Foamstars пока нет.