Square Enix продемонстрировала Foamstars, многопользовательский арена-шутер, в котором различные персонажи стреляют друг в друга пеной, пузырями и другими снарядами, катаясь при этом по поверхности или перекатываясь в гигантских шарах. Некоторые могут сравнить с такими играми от Nintendo, как Splatoon.
Foamstars находится в разработке для PlayStation 4 и PlayStation 5 и обещает стать еще одним дополнением к многопользовательской библиотеке PlayStation. Официальной даты выхода Foamstars пока нет.
Анонсирован арена-шутер Foamstars, похожий на Splatoon, только с пеной©
Square Enix продемонстрировала Foamstars, многопользовательский арена-шутер, в котором различные персонажи стреляют друг в друга пеной, пузырями и другими снарядами, катаясь при этом по поверхности или перекатываясь в гигантских шарах. Некоторые могут сравнить с такими играми от Nintendo, как Splatoon.
я так орнул когда они на геймплей перешли, такая шляпа, думал синематик это и есть часть геймплея
Мыльная графика ) После такого хочется измыться, гыыы )) Наверно в Луче скидки были на пенные бомбы с блёстками, ну или у них фабрика шампуня... Тут наверно вместо хп - время пребывания в пене, типа он наглотается пены и умрёт. Тут вероятно будет негр в пене, и я не про торт. Кстати барышня на постере очень даже ничего, представляю как она моет дорогую машину, и вся в пене :3
Ох у скварей ни одной нормальной сессионки не выходит
Парень стреляет белой субстанцией в девочку)))
"Игры" на Сони, которые мы заслужили.