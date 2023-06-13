Более 7 минут геймплея пенного шутера Foamstars ©

Splatoon - это серия очень популярных игр, поэтому неудивительно, что другие издатели пытаются черпать вдохновение в подобной "бескровной" теме шутеров.



Станет ли Foamstars для владельцев PS5 и PS4 разумной альтернативой великолепной серии Splatoon? Это еще предстоит выяснить, но уже сейчас ясно, что у игры, под крылом Square Enix, есть потенциал. IGN Japan продемонстрировала более 7 минут геймплея, дав возможность взглянуть на графику и основной геймплей.



В Foamstars вы будете играть 4 на 4, выбирая персонажей с ярко выраженными, индивидуальными боевыми характеристиками, как в Overwatch. Вместо того чтобы забрасывать друг друга свинцовыми шариками, персонажи в Foamstars используют пенные винтовки/пистолеты. Из этого вещества также можно создавать простые конструкции, напоминающие крепости и другие оборонительные сооружения (например, платформы, дающие преимущество в высоте над противниками), что само по себе является, пожалуй, самой интересной темой игры.

К сожалению, до сих пор неясно, когда будет выпущена Foamstars. Square Enix лишь подтвердила, что игра выйдет на PS4 и PS5.