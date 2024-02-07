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Foamstars 06.02.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
4.8 16 оценок

Состоялся релиз кооперативного пенного шутера Foamstars

butcher69
Новости

Foamstars, новый шутер для вечеринок 4v4 от Square Enix, уже доступен для PS4 и PS5. Подписчики PlayStation Plus всех уровней могут получить его бесплатно до 4 марта, а также Rollerdrome и Steelrising.

Foamstars предлагает три PvP-режима - Smash the Star, Happy Bath Survival и Rubber Duck Party - с множеством карт, в которые можно погрузиться. Как и в Splatoon, игроки распыляют пену по всей арене, чтобы быстрее преодолеть ее и помешать команде противника. Разница в том, что у каждого персонажа есть уникальные способности и ультимейты. Для тех, кто не склонен к соревновательной деятельности, также доступны одиночный и кооперативный режимы PvE.

Square Enix планирует не менее года бесплатного контента, включая новых персонажей, скины, ограниченные режимы, карты и многое другое. За более подробной информацией следите здесь, а также следите за дальнейшими обновлениями.

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