Состоялся релиз кооперативного пенного шутера Foamstars

Foamstars, новый шутер для вечеринок 4v4 от Square Enix, уже доступен для PS4 и PS5. Подписчики PlayStation Plus всех уровней могут получить его бесплатно до 4 марта, а также Rollerdrome и Steelrising.

Foamstars предлагает три PvP-режима - Smash the Star, Happy Bath Survival и Rubber Duck Party - с множеством карт, в которые можно погрузиться. Как и в Splatoon, игроки распыляют пену по всей арене, чтобы быстрее преодолеть ее и помешать команде противника. Разница в том, что у каждого персонажа есть уникальные способности и ультимейты. Для тех, кто не склонен к соревновательной деятельности, также доступны одиночный и кооперативный режимы PvE.

Square Enix планирует не менее года бесплатного контента, включая новых персонажей, скины, ограниченные режимы, карты и многое другое. За более подробной информацией следите здесь, а также следите за дальнейшими обновлениями.