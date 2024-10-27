В середине ноября выйдет головоломка под названием Follow the Meaning

Игра-головоломка под названием Follow the Meaning запланирована к релизу в середине ноября.

Это сюрреалистическое приключение перенесет вас в город, наполненный необычными событиями.

Вступите в мир детектива Пола Трилби, который стремится разгадать тайны этого странного места. За закрытыми дверями загадочной больницы кроется мрачный секрет. Follow the Meaning представляет собой слегка сюрреалистичное приключение в жанре point and click, вдохновленное классическими играми, такими как Samorost и серия Rusty Lake.

Эта уникальная мистическая игра будет доступна для ПК с 15 ноября. Вы уже можете добавить её в свой вишлист на платформе Steam.