На стыке карточной игры и русской рулетки - анонсирована Fool's Trigger

Студия PodrezCrew показала Fool’s Trigger — она смешивает русскую рулетку с карточной игрой и ориентирована на мультиплеер (до 6 человек, но есть и одиночный режим). Релиз на PC — уже осенью.

Fool’s Trigger навеяна Buckshot Roulette. Дилер раздает игрокам карты, фишки, патроны (револьвер есть у каждого), крутит «юлу» и определяет роли — стрелок, жертва и остальные. Все ходят — используют карты — одновременно.

Роли можно менять, патроны — красть, блеф приветствуется. Смерть мгновенная, и «отменить» ее нельзя. В конце за столом остается один — победитель.