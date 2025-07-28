На стыке карточной игры и русской рулетки - анонсирована Fool's Trigger

Студия PodrezCrew показала Fool’s Trigger — она смешивает русскую рулетку с карточной игрой и ориентирована на мультиплеер (до 6 человек, но есть и одиночный режим). Релиз на PC — уже осенью.
Fool’s Trigger навеяна Buckshot Roulette. Дилер раздает игрокам карты, фишки, патроны (револьвер есть у каждого), крутит «юлу» и определяет роли — стрелок, жертва и остальные. Все ходят — используют карты — одновременно.
Роли можно менять, патроны — красть, блеф приветствуется. Смерть мгновенная, и «отменить» ее нельзя. В конце за столом остается один — победитель.
Сравнение с бакшот рулеткой максимально мимо. Там дуэль 1 на 1 с ботом в подвале здесь мультиплеер в казино. Визуал и механики карт вообще из другой оперы. Кроме револьвера общего ноль что само по себе уже максимально тупая претензия. Увидеть здесь клон это надо очень сильно постараться.