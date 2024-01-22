Директор игры Football Manager 2024 в марте надеется обновить рекорд по количеству игроков

Разработчики из студии Sports Interactive в начале этого года поделились впечатляющими результатами новой части серии продвинутых футбольных симуляторов Football Manager. Еще в начале января команда гордилась тем, что количество игроков Football Manager 2024 достигло 6 миллионов пользователей, а сегодня их стало больше на полмиллиона. Один из ключевых разработчиков игры надеется уже в скором времени установить новый рекорд по количеству пользователей для всей франшизы.
Директор Football Manager 2024 Майлз Джейкобсон на своей странице похвастался, что ночью количество игроков перевалило за 6,5 миллиона. За первый месяц 2024 года разработчикам удалось привлечь внимание более полумиллиона новых игроков, и эта цифра продолжает расти.
Рекорд по количеству игроков для франшизы был установлен Football Manager 2023, которая насчитывала 6,85 миллиона пользователей. Майлз Джейкобсон заявил, что его команда стремится обновить собственный рекорд, и они ожидают, что им удастся это сделать уже в марте этого года.
Спасибо за вашу постоянную поддержку. Привет и добро пожаловать всем новым и вернувшимся игрокам франшизы!
— написал Майлз Джейкобсон, директор Football Manager 2024.
Football Manager 2024 доступна для игры на ПК, консолях и мобильных платформах.
странно , а тут везде пишут что вся планета в калворлд играет… и как они все успевают
Маньяки а не игроки