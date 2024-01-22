Директор игры Football Manager 2024 в марте надеется обновить рекорд по количеству игроков

Football Manager 2024 позволяет вам встать у руля любимого футбольного клуба. В ваших руках — судьба команды.

На вас ложится огромная ответственность — подобрать состав, выстроить тактику, мотивировать игроков. Предстоит кропотливая работа — отслеживать форму футболистов, анализировать сильные и слабые стороны соперников, проводить трансферную кампанию.

В этой игре вам доступны самые современные инструменты менеджмента. Используйте их, чтобы найти талантливых новичков или пригласить звёзд мирового футбола. Создайте команду мечты и докажите, что можете превратить аутсайдеров в чемпионов.

У вас есть шанс пройти путь от скромного начинающего тренера до легенды, чье имя будет навсегда вписано в историю футбола.

Стоит отметить, что в этой части у вас появится возможность перенести свою карьеру из Football Manager 2023.