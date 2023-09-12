Состоялся анонс Football Manager 2024 - релиз уже в ноябре

Издатель SEGA и разработчик Sports Interactive анонсировали Football Manager 2024 для PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC, iOS и Android. Симулятор управляющего футбольной командой поступит в продажу 6 ноября и пропишется в каталоге сервиса Xbox Game Pass в день релиза.
Football Manager 2024 впервые в истории серии предоставляет возможность импортировать свою существующую карьеру из Football Manager 2023, чтобы продолжить свой путь к славе с новыми возможностями. Соберите команду, которая одержит победу в матче, и вдохновите ее на доминирование в крупнейших футбольных соревнованиях в Football Manager 2024 Console.
Также на выбор представлено три сетевых режима: «Противостояние», «Фэнтезийный драфт» и «Сетевая карьера».
Получается, отличий от 2023 абсолютный минимум.
Говорили, что они работают над версией 2025 года, которая будет на другом движке — на Unity, а 24 - это 23 с новыми составами. Другое дело, какая будет цена. Помню, с PES была такая же история, тогда для владельцев предыдущей части была приличная скидка.