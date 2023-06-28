Football Manager 2025 станет настоящей революцией нового поколения благодаря использованию Unity Engine

Sports Interactive раскрыла некоторые новые подробности о следующих играх Football Manager. По словам команды, Football Manager 2024 будет расширенной версией FM, тогда как Football Manager 2025 станет настоящей революцией следующего поколения, которая будет использовать совершенно новый движок.
Если говорить более подробно, Football Manager 2025 будет использовать Unity Engine. Универсальный конвейер рендеринга Unity (URP) позволит команде создавать более оптимальную графику для различных платформ. Кроме того, он обеспечит более качественную графику на всех поддерживаемых устройствах.
Как заявил Sports Interactive:
«FM25 будет иметь значительно более привлекательный игровой процесс — как на поле, так и на вспомогательной среде стадиона, а также значительно улучшенный пользовательский интерфейс, который значительно улучшит вашу навигацию по экранам и доступ ко всей информации, доступной вам как менеджеру. У нас также будут новые технологии для Newgens и создания менеджеров, которые уже выглядят многообещающими на этом раннем этапе».
Football Manager 2025 также получит новую технологию анимации и физику мяча. Игроки могут ожидать графических обновлений моделей, стадионов и окружения.тНаконец, в Football Manager 2025 впервые в серии будет представлен женский футбол.
ну-ну...
короче, я в 2018 или 17 наиграл 1к часов, и не произошло вообще ничего, даже ачивки всратой не дали. Удалил, потом взял 2021 и наиграл на сегодня 777 часов, но тоже удалил, никаких изменений прогрессивных. Мне в серии разнообразия не хватало всегда, по примеру фифа менеджера, всяких приколю типа яхт, модернизаций стадионов, финансовых деталей. Всегда хотелось поглубже в это все окунуться. Хотя, наскучивало бы все равно лол после 1к часов)))
А 2025 снова заманчиво выглядит к покупке)