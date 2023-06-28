Football Manager 2025 станет настоящей революцией нового поколения благодаря использованию Unity Engine ©

Sports Interactive раскрыла некоторые новые подробности о следующих играх Football Manager. По словам команды, Football Manager 2024 будет расширенной версией FM, тогда как Football Manager 2025 станет настоящей революцией следующего поколения, которая будет использовать совершенно новый движок.

Если говорить более подробно, Football Manager 2025 будет использовать Unity Engine. Универсальный конвейер рендеринга Unity (URP) позволит команде создавать более оптимальную графику для различных платформ. Кроме того, он обеспечит более качественную графику на всех поддерживаемых устройствах.

Как заявил Sports Interactive:

«FM25 будет иметь значительно более привлекательный игровой процесс — как на поле, так и на вспомогательной среде стадиона, а также значительно улучшенный пользовательский интерфейс, который значительно улучшит вашу навигацию по экранам и доступ ко всей информации, доступной вам как менеджеру. У нас также будут новые технологии для Newgens и создания менеджеров, которые уже выглядят многообещающими на этом раннем этапе».

Football Manager 2025 также получит новую технологию анимации и физику мяча. Игроки могут ожидать графических обновлений моделей, стадионов и окружения.тНаконец, в Football Manager 2025 впервые в серии будет представлен женский футбол.