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For Honor 14.02.2017
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица
7.5 1 260 оценок

Средневековый экшен For Honor стал временно бесплатным

Gruz_
Новости

Французское издательство Ubisoft выложило на своем сайте сообщение об открытии бесплатного доступа к популярной соревновательной средневековой игре For Honor. Начиная с сегодняшнего дня, 25 июля, и до 5 августа все желающие могут совершенно бесплатно скачать и поиграть в For Honor на всех заявленных платформах - PC (Ubisoft Connect), PlayStation и Xbox.

Весь прогресс, достигнутый во время бесплатной пробной версии, можно будет перенести в полную игру, как только вы купите свою копию. Бесплатный пробный период приурочен к запуску нового героя.

Сегодня в For Honor дебютирует новый герой-самурай Сохэй, обладающий устрашающим телосложением и семью видами холодного оружия.

For Honor доступна с 2017 года и продолжает получать полную поддержку от Ubisoft в виде новых контентных обновлений.

-6
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Гемор

Эта игра юбисофт. А значит юбисофт должна заплатить мне, чтобы я поиграл в нее.

3
Nekromant34

🤣🤣🤣

2
PerspicaciousMorgathus

Эта игра еще существует? Удивлен

1
Alex Row

Ребят, кто гамает- есть ли сейчас смысл залетать, или там исключительно папки, которые считывают твои удары?

0
Александр Дантес

Чисто на бесплатные выходные залети конечно, на постоянку не стоит - отцов прибавится столько что замучаешься перед всеми кланяться. И там не считывают удары, там как в мортал комботе заучил три комбухи и з*еб*т ими мёртвого.

1
DenisKarabass

давай давай играй)) я как отец который играю с начала выхода и таких ещё 4 порвут твою ж0пку)))

0
Пользователь ВКонтакте

Игру это не спасет. // Алексей Щелоков

0