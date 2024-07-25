Средневековый экшен For Honor стал временно бесплатным

Французское издательство Ubisoft выложило на своем сайте сообщение об открытии бесплатного доступа к популярной соревновательной средневековой игре For Honor. Начиная с сегодняшнего дня, 25 июля, и до 5 августа все желающие могут совершенно бесплатно скачать и поиграть в For Honor на всех заявленных платформах - PC (Ubisoft Connect), PlayStation и Xbox.
Весь прогресс, достигнутый во время бесплатной пробной версии, можно будет перенести в полную игру, как только вы купите свою копию. Бесплатный пробный период приурочен к запуску нового героя.
Сегодня в For Honor дебютирует новый герой-самурай Сохэй, обладающий устрашающим телосложением и семью видами холодного оружия.
For Honor доступна с 2017 года и продолжает получать полную поддержку от Ubisoft в виде новых контентных обновлений.
Эта игра юбисофт. А значит юбисофт должна заплатить мне, чтобы я поиграл в нее.
🤣🤣🤣
Эта игра еще существует? Удивлен
Ребят, кто гамает- есть ли сейчас смысл залетать, или там исключительно папки, которые считывают твои удары?
Чисто на бесплатные выходные залети конечно, на постоянку не стоит - отцов прибавится столько что замучаешься перед всеми кланяться. И там не считывают удары, там как в мортал комботе заучил три комбухи и з*еб*т ими мёртвого.
давай давай играй)) я как отец который играю с начала выхода и таких ещё 4 порвут твою ж0пку)))
Игру это не спасет. // Алексей Щелоков