Средневековый экшен For Honor стал временно бесплатным

Французское издательство Ubisoft выложило на своем сайте сообщение об открытии бесплатного доступа к популярной соревновательной средневековой игре For Honor. Начиная с сегодняшнего дня, 25 июля, и до 5 августа все желающие могут совершенно бесплатно скачать и поиграть в For Honor на всех заявленных платформах - PC (Ubisoft Connect), PlayStation и Xbox.

Весь прогресс, достигнутый во время бесплатной пробной версии, можно будет перенести в полную игру, как только вы купите свою копию. Бесплатный пробный период приурочен к запуску нового героя.

Сегодня в For Honor дебютирует новый герой-самурай Сохэй, обладающий устрашающим телосложением и семью видами холодного оружия.

For Honor доступна с 2017 года и продолжает получать полную поддержку от Ubisoft в виде новых контентных обновлений.