В экшне For Honor началась бесплатная неделя

Ubisoft сообщила в своем официальном блоге, что в многопользовательском средневековом экшене For Honor в очередной раз началась бесплатная неделя. Начиная с сегодняшнего дня в For Honor, которая поддерживается уже почти девять лет, можно играть бесплатно на всех основных платформах в течение ограниченного периода времени.

Бесплатный доступ к For Honor продлится до 4 августа (ПК) и до 31 июля (консоли). Игра уже доступна для загрузки в Ubisoft Connect (PC), а также в PS Store (PS4 и PS5) и Xbox Games Store (Xbox One и Xbox Series X/S).

Бесплатная неделя - хорошая возможность ознакомиться с For Honor и проверить, насколько сильно изменилась игра за прошедшие годы - Ubisoft продолжает регулярно развивать игру, добавляя в нее новые события и персонажей.

По окончании бесплатного периода For Honor исчезнет из вашей библиотеки. В то же время , если вы купите игру, то весь достигнутый прогресс будет перенесен в полную версию. На протяжении этой акции на игру будут действовать скидки до 85 %.