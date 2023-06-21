Целый час геймплея грядущего симулятора выживания Forever Skies ©

Уже скоро игроки окунутся в новый постапокалиптический симулятор выживания Forever Skies, а прямо сейчас мы можем оценить первый час игрового процесса. В свежем геймплее продемонстрировано строительство дирижабля начального уровня, где игрок занимается изучением и сбором ресурсов посредством специальных орудий и затем непосредственно расширяет модифицирует свой летательный аппарат.

Forever Skies представляет собой проект от первого лица, где игроки будут заниматься выживанием на планете Земля, которая погибла вследствие беспощадной экологической катастрофы. Вам нужно исследовать локации на специальном дирижабле, который нужно не только модифицировать, но и заниматься его ремонтом, ведь внешняя среда ведет себя уж слишком недружелюбно. Forever Skies выйдет в стадии раннего доступа 22 июня на ПК в Steam.