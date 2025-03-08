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The Forever Winter 24.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От третьего лица, Кооператив
7.3 100 оценок

Мрачная выживалка The Forever Winter получила масштабное обновление

butcher69
Новости

Разработчики из Fun Dog Studios выпустили крупное обновление для The Forever Winter, находящейся в раннем доступе. Патч The Descent to Averno is Easy добавляет новые механики и улучшает ключевые аспекты игры.

Главное нововведение — переработанная система воды «Вода 3.0». Теперь вода не расходуется в реальном времени, а используется как валюта для входа в регионы. В кооперативе за оплату отвечает хозяин лобби, но другие игроки могут помочь, поделившись водой.

Также обновление улучшает стрельбу: перебалансирована отдача, рассеивание, прицеливание и анимации оружия. Враги получили более точные сенсоры и систему обнаружения игроков.

Кроме того, разработчики улучшили сетевой код, рендеринг и производительность, повысив стабильность игры.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
HoganHog

Вода 3.0 Ни звизди Вода H2O

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