Мрачная выживалка The Forever Winter получила масштабное обновление

Разработчики из Fun Dog Studios выпустили крупное обновление для The Forever Winter, находящейся в раннем доступе. Патч The Descent to Averno is Easy добавляет новые механики и улучшает ключевые аспекты игры.

Главное нововведение — переработанная система воды «Вода 3.0». Теперь вода не расходуется в реальном времени, а используется как валюта для входа в регионы. В кооперативе за оплату отвечает хозяин лобби, но другие игроки могут помочь, поделившись водой.

Также обновление улучшает стрельбу: перебалансирована отдача, рассеивание, прицеливание и анимации оружия. Враги получили более точные сенсоры и систему обнаружения игроков.

Кроме того, разработчики улучшили сетевой код, рендеринг и производительность, повысив стабильность игры.