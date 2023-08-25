Forspoken и Immortals of Aveum станут первыми играми, использующими AMD FSR 3.0 на ПК

Несмотря на то, что компания AMD проведет свою презентацию на Gamescom 2023 только через несколько часов, в сеть уже просочился слайд, рассказывающий о первых играх, в которых будет использоваться технология FSR 3.0.
Согласно официальным слайдам, которые опубликовал портал Videocardz, первыми играми с технологией AMD FSR 3.0 станут Forspoken и Immortals of Aveum.
Подобно NVIDIA DLSS 3 Frame Generation, в FSR 3.0 будет реализована технология создания новых кадров. AMD называет свою технику Fluid Motion Frames.
AMD также поделится изображением, демонстрирующим прирост производительности FSR 3.0. Забавно, что в своих бенчмарках AMD делает то же самое, что и NVIDIA. Другими словами, она сравнивает "родное" разрешение (в данном случае 4K) с режимом производительности FSR 3.0 и не приводит никаких цифр для FSR 2.0.
Интересно, что Immortals of Aveum уже поддерживает генерацию кадров DLSS 3. Таким образом, это идеальная игра для бенчмарка и сравнения AMD FSR 3.0 с технологией NVIDIA на базе искусственного интеллекта. Сможет ли решение AMD сравниться с тем, что сейчас предлагает NVIDIA?
Этим играм уже не поможет ни длсс 3 ни длсс 4
точно! Forspoken попробовал, такое г.. оптимизации нет от слова совсем..
Если FSR 3.0 будет аппаратной технологии то что-то может и выйдет. А потом уже можно будет и на программную реализацию замутить. Как было с RTX который в последствии стал доступен и на Паскалях через программную реализацию в драйвере.
Например кадр на GTX1080 из Quake 2 RTX сделанный лично мною как только эта программная реализация появилась.
А я надеялся что fsr 3.0 будет в старфилде эххх