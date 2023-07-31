14 минут геймплея научно-фантастического триллера Fort Solis ©

Портал IGN в сотрудничестве с издателем Dear Villagers и разработчиками Fallen Leaf и Black Drakkar Games представили 14 минут эксклюзивного нового игрового процесса Fort Solis, триллера с Троем Бейкером в роли Уайетта Тейлора, вместе с Джеком Лири (Роджер Кларк) и Джессикой Эпплтон (Джулия Браун), в котором игроки проводят Лири через одну долгую и ужасающую ночь на Марсе.

Действие Fort Solis происходит в будущем, когда у человечества уже есть станция на Марсе. Главный герой этой игры — инженер Джек Лири, который в ответ на рутинную тревогу прибывает в титулованный форт Солис. Хотя поначалу место выглядит заброшенным, события быстро начинают выходить из-под контроля. Во время своего пребывания в форте Солис Лири узнает правду о месте и цели, для которой он был создан, и узнает, что случилось с его персоналом.

Fort Solis выйдет на PS5 и ПК 22 августа.