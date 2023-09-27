Научно-фантастический триллер Fort Solis обзавёлся хвалебным трейлером

Разработчик Fallen Leaf в сотрудничестве с Dear Villagers опубликовали новый трейлер своего кинематографического научно-фантастического приключения Fort Solis, который в настоящее время доступен на ПК в Steam и PlayStation 5. Узнайте, что сказали критики. о насыщенном повествовании перед её запуском на Mac в Steam и Mac App Store 26 октября.
В Fort Solis вам предстоит взять на себя роль инженера Джека Лири, который проводит самую длинную ночь в своей жизни на изолированной шахтерской базе на Марсе. Исследуйте станцию Форт Солис в своем собственном темпе, собирая улики из ее бункеров, лабораторий, помещений для экипажа и суровой, бурной поверхности, чтобы разгадать тайну того, что случилось с пропавшим экипажем.