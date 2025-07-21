Фантастическая четверка появится в Fortnite 25 июля

Компания Epic Games показала тизер персонажей из будущего кинокомикса "Фантастическая четверка: Первые шаги". В ролике, опубликованном в социальных сетях шутера, авторы игры частично продемонстрировали образы всех супергероев.

Героев добавят в "королевскую битву" уже 25 июля – в день начала мирового проката картины. Разработчики не сказали, сколько будут стоить скины.

Ранее СМИ сообщили, что каждый вид также получит дополнительные тематические предметы вроде эмоции, кирки, рюкзака и планера.

По данным датамайнеров, ключевой особенностью кроссовера между Fortnite и лентой окажутся особые аксессуары – четыре пары кроссовок фирмы Nike разных цветов, основанные на реально существующих моделях: Air Max 90s (Мистер Фантастик), Air Force 1s (Невидимая леди), Air Max 95s (Человек-факел) и Nike Dunk (Существо).