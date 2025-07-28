Фантастическая четвёрка ворвалась в Fortnite

В преддверии выхода нового фильма «Фантастическая четвёрка» герои Marvel заявили о себе не только на экране, но и в популярнейшей королевской битве — Fortnite. С 28 июля в игровом магазине доступны образы всех участников команды: Мистера Фантастика, Невидимой женщины, Человека-факела и Вещи.

Согласно официальному трейлеру, костюмы пробудут в продаже до 4 августа, и для игроков доступна акция — полный набор супергероев можно купить за 3600 V-Bucks вместо 9600. В комплект входят не только скины, но и особые анимации, отображающие суперспособности каждого персонажа.

Это не первая крупная коллаборация Fortnite с героями комиксов, и, похоже, на этом Epic Games останавливаться не собирается. Особенно интригует предстоящее соперничество между Marvel и DC прямо внутри самой игры: ведь Супермен из киновселенной DC недавно появился в 6-й главе 3-го сезона Fortnite.