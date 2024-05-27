Fortnite появится на устройствах iOS в Великобритании

Королевская битва Fortnite в ближайшее время вернётся на мобильные под управлением iOS, но поиграть в нее смогут только жители Великобритании, в которой был принят новый закон о цифровых рынках.
По новому постановлению, Apple не сможет запрещать прочим компаниям устанавливать на свои устройства софт для проведения внутриигровых платежей.
Ранее это делать можно было только через специальные сервисы от Apple, а отказ от этого приводил к тому, что разработчики попросту удаляли приложения из своего магазина, как произошло и с Fortnite.
Закон наделяет регулятора полномочиями «вмешиваться и направлять компании, чтобы они изменили своё поведение в целях повышения конкуренции — будь то в интересах людей, пользующихся смартфонами, или предприятий, зависящих от облачных сервисов».
Остается надеяться, что и в других странах произойдет нечто похожее, и любители Fortnite снова смогут наслаждаться игрой.
фууух слава богу что у нас её не будет, ура. // Евгений Горшков