Fortnite принесла более 20 млрд долларов выручки за все время существования

Fortnite собрала более 20 миллиардов долларов: это выдающийся результат для королевской битвы от Epic Games, который начал свой путь в 2017 году, хотя и с другой формулой, чем та, которую мы знаем сегодня.
Успех, который, похоже, не знает усталости, если учесть, что несколько недель назад в Fortnite OG зарегистрировалось 44,7 млн игроков: лучший результат за всю историю игры, которая за эти шесть лет пользовалась большим вниманием и поддерживалась многочисленными коллаборациями.
Цифры этого достижения взяты из профиля AGBO Дональда Мустарда, который некоторое время назад покинул Epic Games, но, очевидно, стремится подчеркнуть качество проделанной работы, которая по количеству достигнутых показателей удивительно близка к тому, чего добилась Call of Duty за двадцать лет.
За время работы Дональда на посту главного креативного директора Epic Games его руководство позволило превратить Fortnite в культовый феномен, который в настоящее время насчитывает более 650 млн игроков и приносит доход свыше 20 млрд. В 2023 году среднемесячное количество игроков Fortnite превысит 250 млн человек, а ежедневно в игру будут играть 25 млн человек.
Эти данные были подтверждены некоторое время назад в ходе судебного разбирательства между Epic Games и Apple.
И, кстати, о судебных процессах: в ходе тяжбы между Epic Games и Google выяснилось, что последняя рассматривала возможность объединения с Tencent для покупки Epic в период Stadia.
650млн игроков чё то какое то враньё
не в день же