Fortnite выйдет в Steam при одном условии - Epic Games непреклонна

Генеральный директор Epic Games Тим Суини заявил, что королевская битва Fortnite может выйти в других цифровых магазинах, кроме EGS, — Steam, Microsoft Store и прочих. Единственное условие компании — чтобы площадка предлагала честную комиссию для разработчиков.
«[Мы] разместим Fortnite в любом серьезном магазине. <…> Steam, Microsoft, OneStore, кто угодно: предложите всем разработчикам выгодную сделку, и мы поддержим вас. Конец этих нелепых 30% комиссий близок», — Тим Суини, глава Epic Games.
В цифровом магазине Epic Games Store комиссия для разработчиков снижена до 12%. Однако в Steam минимальный порог сборов составляет 20% при выручке в $50 млн и 25% — в $10 млн. Эти правила действуют с 2018 года. Видимо, даже такие цифры Epic Games кажутся завышенными.
Тим Суини явно вдохновлен победой в судебном процессе над корпорацией Google. Epic Games подала антимонопольный иск из-за высокой комиссии в магазине приложений Google Play еще в 2020 году. 12 декабря 2023 года решение вынесли в ее пользу.
В том же 2020 году Epic подала иск и против Apple, но проиграла дело.
Надеюсь эта помойная игра никогда не выйдет за пределы помойной площадки
Просто ради примера приведу довольно успешную игру, которая чувствует себя вполне уверенно вне лаунчеров - escape from Tarkov.
И лучше ей оставаться в таком состоянии в котором она сейчас и не выходить на зарубежных площадках
Так если вы с 12% за 5 лет не вышли на самоокупаемость, то может что-то идёт не так?
Пусть стим согласится снизить комиссию при условии, если в егс и стим продажи одних и тех же игр будут на одном уровне. Тогда справедливо.
Даже если сократить с 30 до 20%, то это будут колоссальные потери для Valve.
По факту 30% это и правда овердохрена, просто треть заработка отдаешь площадке...
уже давно 20%
ну, эта площадка даёт тебе 100% покупки, в отличии от егс, который за 5 лет никакими способами не перетянул одеяло на себя.
так что даже ЕА и юбисофт вернулись в стим, так как поняли, что 80% дохода из стима это далеко не лишние деньги.
филя тоже все игры пихает в стим
и нет, 30% (хотя уже давно 20%) это не много. ты сам бы захотел с кем-то сотрудничать за 12% ? что тебе дадут 12% навара? с них ещё надо налоги отплатить.
если бы не миллиарды в фортнайте, то и в егс было бы 30%, а то и выше, если бы они "убили" стим и сами стали монополистом. они были бы как раз плохим монополистом.
(майки тоже сделали 12% только потому что имеют безграничные средства на любые траты)
причём, что и из стима с такой комиссией они лутают нереальные бабки, каких не лутали, когда тратились на диски
и вообще никто не заставляет в стиме продаваться, пк свободная платформа удачи продаваться хоть на своём сайте, но если идёшь к тому, кто даёт тебе продажи, то уже будь готов отдавать % установленный в этом месте
Так хорошая площадка предоставляет кучу всего. Особенно Стим. Эпики пока только в убытках. Единственный их плюс что часть игр стоит дешевле, чем в Стим, но в остальном они 0.
Это не мешает издателям получать сверхприбыли. Даже если все площадки снизят комиссию до 5% игры от этого дешевле не станут, они могут стать только дороже, они и так по завышеным ценам. Так что вообще по барабану сколько они там отдают, вообще жалости не вызывает
Даже задрыпаные близы появились,
Однако их новинки попадают в стим с большим опозданием. В стим добавляют только старые игры, которые уже нельзя считать новинками. Так что ЕА и юбисофт прекрасно зарабатывают на своих площадках. Стим не особо для них нужен. Так себе возвращение.
а с чего он взял, что 12% честная комиссия? ну тип, явно любой посчитает всё выше 1% нечестным. так что его слова являются уже бредовыми выдумками и не делают его самого "честным" в этом плане
В steam і так калу вистачає.