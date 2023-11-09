Google предлагала Epic Games 147 млн. долларов за публикацию Fortnite в Google Play

Сколько стоит Fortnite? По мнению Google, очень много, учитывая, что она предложила Epic Games 147 миллионов долларов за публикацию игры в Google Play. Подтверждение этому поступило от самой компании из Маунтин-Вью в контексте судебного процесса, в котором обе компании противостоят друг другу по вопросу комиссионных.
Пурнима Кочикар, вице-президент Google по Play, сообщила, что предложение было одобрено и представлено Epic Games, которая его не приняла. Деньги будут выплачиваться в течение трех лет, а последняя часть будет выплачена в 2021 году.
Epic Games запустила Android-версию Fortnite в 2018 году со своего сайта, минуя Google Play, чтобы не платить комиссию за покупку В-баксов. В 2020 году игра появилась в магазине Google, но в одном из предыдущих исков, поданных в антимонопольные органы США, утверждается, что первоначальное решение компании Суини повергло Google в панику из-за опасений, что Blizzard, Valve, Sony и Nintendo последуют ее примеру и решат отказаться от релиза в Google Play. Уже тогда ходили разговоры, что Epic Games будут предложены льготы и даже возможно поглощение компании.
Документ о "панике Google" в итоге дошел до суда, где прогнозировались миллиардные потери в случае такого сценария. Только отсутствие Fornite могло привести к убыткам в размере от 130 до 250 млн долларов, а в случае распространения подобного поведения - к общим потерям в 3,6 млрд долларов.
Google предлогала Epic Games...
Ммм.
Видимо русский язык прошел мимо автора.
Ну понятно, че не согласились, потому что "предлОгала"
копейки для фортнайта
Дубины, просрали деньги!
На комиссии гугл плей потеряли бы гораздо больше.
Интересно, сколько Epic Games обходятся соглашения с разработчиками об эксклюзивности в EGS, в результате которых последние теряют колоссальные продажи и аудиторию?
Так это их игра.
Я не о Fortnite, а в целом.