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Fortnite 25.07.2017
6.3 745 оценок

Google предлагала Epic Games 147 млн. долларов за публикацию Fortnite в Google Play

butcher69
Новости

Сколько стоит Fortnite? По мнению Google, очень много, учитывая, что она предложила Epic Games 147 миллионов долларов за публикацию игры в Google Play. Подтверждение этому поступило от самой компании из Маунтин-Вью в контексте судебного процесса, в котором обе компании противостоят друг другу по вопросу комиссионных.

Пурнима Кочикар, вице-президент Google по Play, сообщила, что предложение было одобрено и представлено Epic Games, которая его не приняла. Деньги будут выплачиваться в течение трех лет, а последняя часть будет выплачена в 2021 году.

Epic Games запустила Android-версию Fortnite в 2018 году со своего сайта, минуя Google Play, чтобы не платить комиссию за покупку В-баксов. В 2020 году игра появилась в магазине Google, но в одном из предыдущих исков, поданных в антимонопольные органы США, утверждается, что первоначальное решение компании Суини повергло Google в панику из-за опасений, что Blizzard, Valve, Sony и Nintendo последуют ее примеру и решат отказаться от релиза в Google Play. Уже тогда ходили разговоры, что Epic Games будут предложены льготы и даже возможно поглощение компании.

Документ о "панике Google" в итоге дошел до суда, где прогнозировались миллиардные потери в случае такого сценария. Только отсутствие Fornite могло привести к убыткам в размере от 130 до 250 млн долларов, а в случае распространения подобного поведения - к общим потерям в 3,6 млрд долларов.

-9
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
RuVeFilms Studio

Google предлогала Epic Games...

Ммм.

Видимо русский язык прошел мимо автора.

9
Andvolg3n

Ну понятно, че не согласились, потому что "предлОгала"

3
lokdogg

копейки для фортнайта

0
Omnia Smirnow

Дубины, просрали деньги!

-1
tvorog8088

На комиссии гугл плей потеряли бы гораздо больше.

-2
warp 37

Интересно, сколько Epic Games обходятся соглашения с разработчиками об эксклюзивности в EGS, в результате которых последние теряют колоссальные продажи и аудиторию?

-1
Lanre V

Так это их игра.

-1
warp 37 Lanre V

Я не о Fortnite, а в целом.

-1