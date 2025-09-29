Новшества Fortnitemares: что ожидать от хэллоуинской недели в Fortnite

Прошедший ежегодный фестиваль Fortnitemares в игре Fortnite отличился значительным количеством предложений по внутриигровым покупкам, регулярно обновляемым ассортиментом косметических элементов и специальных предметов. Есть основания полагать, что мероприятие текущего года сможет превзойти предыдущие события.

Согласно слухам, следующей масштабной совместной работой станет партнерство с корейским музыкальным коллективом KPop Demon Hunters. Эта коллаборация предполагается центральной темой Хэллоуинского фестиваля, предусматривающая выпуск не только косметических товаров, но и возможных изменений игровых механизмов, оружия или особых объектов.

Новую главу Fortnite Festival планируется начать 9 октября. Одним из вероятных участников крупных мероприятий в рамках сезона могут выступить HUNTR/X. Ранее представители Epic Games утверждали о намерении сосредоточиться исключительно на оригинальных продуктах, однако анонс крупного сотрудничества мог повлиять на стратегию разработчиков.