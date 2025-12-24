Разработчики PIONER услышали игроков: ночную темноту в Нарифоне сделают комфортнее

Студия GFA Games продолжает активно дорабатывать постапокалиптический шутер PIONER, ориентируясь на обратную связь сообщества. Одной из главных проблем, на которую массово жаловались игроки, стала плохая видимость в ночное время на важной локации — городе-дереве Нарифон. По словам разработчиков, у подножия гигантского дерева ночью действительно сложно ориентироваться, что негативно влияет на геймплей.
Команда подтвердила, что уже работает над улучшением освещения и общей читаемости окружения в зависимости от времени суток. Это должно сделать исследование локаций более комфортным без ущерба для атмосферы. В перспективе проблему планируют решать системно: в PIONER появится нашлемный фонарик, который позволит игрокам лучше ориентироваться в тёмных зонах и ночных вылазках.
Разработчики подчёркивают, что внимательно следят за отзывами и готовы оперативно вносить изменения, если те действительно улучшают игровой опыт. Помимо технических правок, в декабре PIONER получит праздничное новогоднее обновление с новым контентом, балансными изменениями и сюрпризами — к нему уже вышел атмосферный тизер.
Многопользовательский шутер PIONER с открытым миром вышел в ранний доступ на PC 17 декабря. Игроки из России и Беларуси могут запустить проект через лаунчер сервиса «Игры Ростелеком».
Больше похоже на реакцию на то что не прокатило ставшее стандартом жрите что дают.
что то народ не погнал
так и не должен был)) то, что каким то чудо больше тыщи человек нашлось уже чудо
Одной из главных проблем является в принципе релиз этого "нечто" // Дмитрий Несмелов
разрабы сами себя услышали? 😁
Эта "ночь" в играх, когда видно почти как днём.
в догме 2 ночью хоть глазх выколи
Какая ещё "догма 2"? "Dragon’s Dogma 2"? Не играл. В первой части ночью было светло.
В "My Summer Car" более-менее реалистично сделано.
в первую не и грал вторую в итогге скипнул))