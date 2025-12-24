Разработчики PIONER услышали игроков: ночную темноту в Нарифоне сделают комфортнее

Студия GFA Games продолжает активно дорабатывать постапокалиптический шутер PIONER, ориентируясь на обратную связь сообщества. Одной из главных проблем, на которую массово жаловались игроки, стала плохая видимость в ночное время на важной локации — городе-дереве Нарифон. По словам разработчиков, у подножия гигантского дерева ночью действительно сложно ориентироваться, что негативно влияет на геймплей.

Команда подтвердила, что уже работает над улучшением освещения и общей читаемости окружения в зависимости от времени суток. Это должно сделать исследование локаций более комфортным без ущерба для атмосферы. В перспективе проблему планируют решать системно: в PIONER появится нашлемный фонарик, который позволит игрокам лучше ориентироваться в тёмных зонах и ночных вылазках.

Разработчики подчёркивают, что внимательно следят за отзывами и готовы оперативно вносить изменения, если те действительно улучшают игровой опыт. Помимо технических правок, в декабре PIONER получит праздничное новогоднее обновление с новым контентом, балансными изменениями и сюрпризами — к нему уже вышел атмосферный тизер.

Многопользовательский шутер PIONER с открытым миром вышел в ранний доступ на PC 17 декабря. Игроки из России и Беларуси могут запустить проект через лаунчер сервиса «Игры Ростелеком».