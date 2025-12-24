ЧАТ ИГРЫ
Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.5 811 оценок

Разработчики PIONER услышали игроков: ночную темноту в Нарифоне сделают комфортнее

butcher69 butcher69

Студия GFA Games продолжает активно дорабатывать постапокалиптический шутер PIONER, ориентируясь на обратную связь сообщества. Одной из главных проблем, на которую массово жаловались игроки, стала плохая видимость в ночное время на важной локации — городе-дереве Нарифон. По словам разработчиков, у подножия гигантского дерева ночью действительно сложно ориентироваться, что негативно влияет на геймплей.

Команда подтвердила, что уже работает над улучшением освещения и общей читаемости окружения в зависимости от времени суток. Это должно сделать исследование локаций более комфортным без ущерба для атмосферы. В перспективе проблему планируют решать системно: в PIONER появится нашлемный фонарик, который позволит игрокам лучше ориентироваться в тёмных зонах и ночных вылазках.

Разработчики подчёркивают, что внимательно следят за отзывами и готовы оперативно вносить изменения, если те действительно улучшают игровой опыт. Помимо технических правок, в декабре PIONER получит праздничное новогоднее обновление с новым контентом, балансными изменениями и сюрпризами — к нему уже вышел атмосферный тизер.

Многопользовательский шутер PIONER с открытым миром вышел в ранний доступ на PC 17 декабря. Игроки из России и Беларуси могут запустить проект через лаунчер сервиса «Игры Ростелеком».

15
9
Комментарии:  9
Egik81

Больше похоже на реакцию на то что не прокатило ставшее стандартом жрите что дают.

6
MNM 777

что то народ не погнал

4
нитгитлистер

так и не должен был)) то, что каким то чудо больше тыщи человек нашлось уже чудо

4
Пользователь ВКонтакте

Одной из главных проблем является в принципе релиз этого "нечто" // Дмитрий Несмелов

2
my93

разрабы сами себя услышали? 😁

2
ZAUSA

Эта "ночь" в играх, когда видно почти как днём.

1
нитгитлистер

в догме 2 ночью хоть глазх выколи

1
ZAUSA нитгитлистер

Какая ещё "догма 2"? "Dragon’s Dogma 2"? Не играл. В первой части ночью было светло.

В "My Summer Car" более-менее реалистично сделано.

нитгитлистер ZAUSA

в первую не и грал вторую в итогге скипнул))