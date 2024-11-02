Новый вид косметических предметов в Fortnite

Во второй главе преобразится не только остров, но и вы. Теперь в игре появилась обувь — новый вид косметических предметов, который войдёт в пропуск «Ремикс» и появится в магазине 12 ноября.



Сначала в игре появятся знаменитые кроссовки Nike и Jordan, а также особые модели от Fortnite. Позже ассортимент пополнится косметическими предметами от других брендов! Вначале обувь можно будет сочетать более чем с 500 популярными экипировками Fortnite, а к весне следующего года — уже с 95% игровых экипировок. В игре есть несколько экипировок, которые очень сложно совместить с обувью, но мы постараемся, чтобы как можно больше экипировок позволяли вам щеголять этими обновками.

Первую пару Jordan можно будет забрать уже совсем скоро — 12 ноября, в версии 32.10, среди наград пропуска «Ремикс». Прежде чем обувь поступит в магазин предметов, мы поделимся с вами новыми подробностями!

Оригинальная обувь из вселенной Fortnite не входит в пропуск «Ремикс». Первая пара будет доступна в магазине предметов с 12 ноября.