Fortnite 25.07.2017
6.2 699 оценок

Режиссёр "Форсаж 10" может снять фильм по Fortnite

Simple Jack
Новости

Кинорежиссёр Луи Летерье в рамках своего выступления на Comic-Con в Сан-Диего, США, рассказал о желании снять фильм по популярной игре Fortnite.

Постановщик известен по работе над экшен-картинами «Иллюзия обмана» и «Форсаж 10». В своём выступлении Летерье отметил, что он сможет вывести игровую франшизу на киноэкраны. Однако никаких других подробностей режиссёр не сообщил.

Напомним, в конце апреля креативный директор Epic Games Дональд Мастард упоминал фильм по популярной игре Fortnite. Тогда руководитель рассказывал, что уже представляет сюжет картины. Тем не менее, Мастард сразу подчеркнул – работа над лентой вряд ли будет начата в ближайшее время.

Релиз Fortnite состоялся в 2017 году на ПК и консолях PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Тайтл также доступен на устройствах Android и IOS. В игре геймеры могут выбирать разные режимы и сражаться, как против монстров, так и друг с другом.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Crevedk0

Что за отрышка

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Мур Мур lamour

зеркало

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JustA_NiceGuy

Можно было сначала мультфильм, в стиле трейлера Сражение с Бурей. Стиль готов, образы главных персонажей тоже, надо лишь продолжить работу.

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luVol

Ну с одной стороны это не нетфликс или дисней, чтобы сразу скепсис возник, но с другой это говорит режиссёр форсажа о желании съёмок фильма по фортнайту..

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