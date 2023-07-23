Режиссёр "Форсаж 10" может снять фильм по Fortnite

Кинорежиссёр Луи Летерье в рамках своего выступления на Comic-Con в Сан-Диего, США, рассказал о желании снять фильм по популярной игре Fortnite.
Постановщик известен по работе над экшен-картинами «Иллюзия обмана» и «Форсаж 10». В своём выступлении Летерье отметил, что он сможет вывести игровую франшизу на киноэкраны. Однако никаких других подробностей режиссёр не сообщил.
Напомним, в конце апреля креативный директор Epic Games Дональд Мастард упоминал фильм по популярной игре Fortnite. Тогда руководитель рассказывал, что уже представляет сюжет картины. Тем не менее, Мастард сразу подчеркнул – работа над лентой вряд ли будет начата в ближайшее время.
Релиз Fortnite состоялся в 2017 году на ПК и консолях PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Тайтл также доступен на устройствах Android и IOS. В игре геймеры могут выбирать разные режимы и сражаться, как против монстров, так и друг с другом.
Что за отрышка
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Можно было сначала мультфильм, в стиле трейлера Сражение с Бурей. Стиль готов, образы главных персонажей тоже, надо лишь продолжить работу.
Ну с одной стороны это не нетфликс или дисней, чтобы сразу скепсис возник, но с другой это говорит режиссёр форсажа о желании съёмок фильма по фортнайту..