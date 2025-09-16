Слух: в Fortnite появятся KPop Demon Hunters

Уже несколько месяцев анимационный фильм «Кейпоп-охотницы на демонов» (KPop Demon Hunters) господствует на Netflix, бья один рекорд за другим и возглавляя музыкальные чарты. Уже известно, что сиквел находится в разработке, и теперь, похоже, корейские поющие охотники за демонами скоро появятся в мире игр.

По сообщениям надежных источников Fortnite Loolo и SpushFNBR, KPop Demon Hunters появится в Fortnite, притом уже в этом сезоне, так что долго ждать не придется. Возможно, это будут скины, изображающие охотников за демонами и, возможно, еще кого-то из The Saja Boys, а также, возможно, появятся танцевальные эмодзи.

Более подробную информацию авторы утечек обещают предоставить «на следующей неделе». Сразу же стоит отметить, что это всего лишь слухи, но эти два источника обычно не ошибаются.