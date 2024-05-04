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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 853 оценки

Трейлер коллаборации Fortnite со "Звёздными войнами"

Solstice
Новости

В Fornite стартовало событие-коллаборация со Звёздными войнами. В честь этого разработчики опубликовали забавный ролик с демонстрацией новинок этого обновления.

На сей раз сотрудничество затронет все игровые режимы, а не только королевскую битву.

  • В Lego Fortnite появится тематический боевой пропуск «Приключения повстанцев». Игрокам предстоит сражаться с имперцами, вооружившись световыми мечами, арбалетами и многим другим.
  • В королевской битве игроки смогут спасти Чубакку из лап имперцев, а тот поможет им в получении короны победителя. Также вуки отблагодарит за спасение, подарив свой арбалет.
  • На остров вернутся штурмовики с Дартом Вейдером. Победив последнего, можно получить световой меч.
  • В Fortnite Festival можно принять участие в галактической вечеринке, исполняя любимую музыку в специальной зоне на Татуине.
  • В Rocket Racing появятся задания для получения тематических болидов.

Также в игре появился новый мини-боевой пропуск, с наградами которого вы можете ознакомится ниже.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Bambillo132

Хан Соло с лютней, моё почтение.

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