Трейлер коллаборации Fortnite со "Звёздными войнами"

В Fornite стартовало событие-коллаборация со Звёздными войнами. В честь этого разработчики опубликовали забавный ролик с демонстрацией новинок этого обновления.
На сей раз сотрудничество затронет все игровые режимы, а не только королевскую битву.
- В Lego Fortnite появится тематический боевой пропуск «Приключения повстанцев». Игрокам предстоит сражаться с имперцами, вооружившись световыми мечами, арбалетами и многим другим.
- В королевской битве игроки смогут спасти Чубакку из лап имперцев, а тот поможет им в получении короны победителя. Также вуки отблагодарит за спасение, подарив свой арбалет.
- На остров вернутся штурмовики с Дартом Вейдером. Победив последнего, можно получить световой меч.
- В Fortnite Festival можно принять участие в галактической вечеринке, исполняя любимую музыку в специальной зоне на Татуине.
- В Rocket Racing появятся задания для получения тематических болидов.
Также в игре появился новый мини-боевой пропуск, с наградами которого вы можете ознакомится ниже.
Хан Соло с лютней, моё почтение.