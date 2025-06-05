Unreal Editor для Fortnite получит крупное обновление этим летом

В центре внимания оказалась Scene Graph – новая система организации объектов на сцене, которая упрощает работу с группировкой и перемещением объектов. Это ускорит и упростит работу авторов. Первый релиз состоится уже 7 июня.

Также в UEFN внедрят функции ИИ для создания собственных ИИ-персонажей и чат-бота, который будет давать подсказки и отвечать на вопросы.

И не стоит забывать про любовь эпиков к изменению интерфейса. В этот раз досталось вкладке "Друзья" и "Сообщество", а еще переработают меню "Поиска" творческих островов. Релиз запланирован на лето.

И самая интересная новость: Epic Games официально анонсировали коллаборацию с "Игрой в Кальмара" для UEFN! Начиная с 27 июня, мы сможем создавать официальные карты по мотивам нашумевшего сериала.