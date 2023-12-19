Зак Снайдер заинтересован в киноадаптации Fortnite

Известный режиссер Зак Снайдер выразил свое желание превратить Fortnite — в полнометражный фильм. Зак подтвердил свой интерес на вопрос от Etalk, подчеркнув, что мир популярной “Королевской битвы” и ее атмосфера оказали на него глубокое впечатление.
Конечно, я заинтересован. Fortnite — это удивительный мир, и алхимия, которую создали разработчики, действительно уникальна. Когда я начал играть, понял, что это нечто совершенно новое.
Ранее Зак Снайдер высказывал свою страсть к игре Fortnite, рассказывая о своем увлечении ролевой игрой Epic и выборе персонажа внутри игры. Режиссер также выразил интерес к другим видеоиграм, которые, по его мнению, могли бы стать отличными кинематографическими адаптациями, как например, Halo и Gears of War.
снимать будто бы нечего
fallout уже сняли...