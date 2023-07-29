Новые просочившиеся скриншоты Forza Motorsport демонстрируют гонку в дождь ©

В сеть просочилась пара новых скриншотов Forza Motorsport, на которых видно гонку под дождем. Впервые мы видим эффекты дождя в этой новой игре Forza Motorsport.

Судя по всему, эти просочившиеся скриншоты относятся к новой фазе бета-тестирования Dev Flight. Однако, как видите, они низкого качества. Эффекты размытия в движении в игре также не добавляют детализации.

На старте Forza Motorsport будет представлено более 500 реальных автомобилей. Более того, в игре будет более 800 уникальных улучшений и пользовательских модификаций. Мало того, на старте будет 20 локаций с несколькими вариантами трасс.

Turn10 Studios удалось отобразить в 10 раз более реалистичные детали, включая очень детализированную растительность и заросли. Кроме того, новая Forza Motorsport будет включать в себя десятки тысяч полностью анимированных 3D-зрителей.

Forza Motorsport выйдет 10 октября. Игра также может поддерживать глобальное освещение с трассировкой лучей на ПК, а также отражения с трассировкой лучей.