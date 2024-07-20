Крупное обновление для Foxhole привнесло изменения в погодных условиях

Foxhole всегда была одной из самых уникальных игр в MMO-пространстве. В отличие от мейнстримов World of Warcraft, Final Fantasy 14 или Lost Ark, Foxhole ищет вдохновение за пределами фэнтези, основывая свою онлайн-игру на мрачной главе истории реального мира, с огромными столкновениями между армиями, которые происходят в обстановке, напоминающей поля сражений Второй мировой войны. Это всегда делало игру привлекательной, но благодаря новому патчу, который улучшает и дополняет базовую игру и ее обновление Naval Warfare, Foxhole вызывает еще больший интерес в Steam.

В Foxhole реальные игроки собираются вместе в сети, чтобы разыграть массовые многопользовательские сражения, которые на первый взгляд напоминают управляемые искусственным интеллектом стратегические игры. Ее постоянный мир определяемый действиями игроков, продолжает совершенствоваться благодаря патчам, которые постоянно улучшают и дополняют игру.

Обновление 57 вышедшее 17 июля принесло множество таких улучшений, переработав погодную систему (включая снежные и дождевые бури), введя новые структуры, помогающие игрокам управлять погодными эффектами, и добавив новые корабли для транспортировки ресурсов и тяжелой техники. Наряду с этим в Creator Siege Camp были внесены изменения в качество жизни, в том числе переработана система инвентаря.

Это обновление помогло увеличить аудиторию Foxhole. Если в понедельник в игре было 643 игрока, то после запуска обновления она выросла до 5 457 активных игроков. На данный момент в игре поддерживается 1 838 одновременных игроков.