Платформер Freedom Planet 2 выйдет на консолях 4 апреля

Платформер Freedom Planet 2 от GalaxyTrail выходит 4 апреля для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и Nintendo Switch. Игра будет доступна в цифровом виде по цене $24,99 с поддержкой кросс-покупки на платформах PlayStation и Smart Delivery на Xbox. Ознакомьтесь с последним трейлером ниже.

Игра Freedom Planet 2, вышедшая в 2022 году на PC, продолжает историю оригинала и представляет собой новую угрозу - Мерга, Водяного Дракона, который хочет уничтожить Авалис. Сирень, Кэрол и Мила возвращаются в качестве играбельных персонажей, а к ним присоединяется Нира. В игре 24 этапа для исследования, коллекционные предметы для поиска и значительные улучшения игрового процесса.

Интересно, что в консольных версиях появится режим Boss Rush (в тот же день он станет доступен и для игроков на ПК). Вы сможете попасть в него в Battlesphere и сразиться с двумя дивизиями с 17 боссами в каждой - победа над обеими открывает доступ в VIP-комнату с пасхалками для серии.