Представлен свежий трейлер с игровым процессом The Front ©

Недавно анонсированный шутер с элементами выживания The Front получил свежий трейлер, в котором можно взглянуть на несколько эпизодов геймплея. На этот раз игровому сообществу продемонстрировали масштабные сражения против зараженных и людей. Причем перестрелки тут будут случаться не только во время пеших прогулок, но и из окон автомобилей и даже при помощи боевых вертолетов, танков и дирижаблей.

Также в видеоролике можно заметить и масштабные постройки игроков, которые будут служить настоящей крепостью, способной попросту не дать пройти нежелательным гостям. Внутри сооружений находятся многочисленные установки, среди которых огненные ловушки, острые лезвия, установленные по периметру, и так далее. Кроме того, мы сможем устанавливать автоматические турели, которые выступят в качестве первой линии обороны.