Бумажная волокита по "Переднему Краю" позади - "Играющие кошки" отчитались перед государством

Студия «Играющие кошки» поставила точку в бумажной волоките по проекту «Передний Край». Кто бы мог подумать, что отчётность перед государством окажется сложнее, чем сама разработка игры? Без штатного бухгалтера это превратилось в настоящий квест. Представляете, игру выпустили ещё в марте, к маю все ключевые показатели эффективности (те самые KPI, о которых все говорят) были на высоте, а вот с бюрократией пришлось повозиться до сегодняшнего дня. Авторы игры говорят спасибо ребятам из ИРИ — подключились на финишной прямой и здорово помогли разобраться со всеми формальностями.
Разработчики, прошедшие через эти тернии, теперь делятся мудростью: если хотите работать с госконтрактами, запасайтесь не только крутыми программистами и художниками, но и толковыми бухгалтерами и юристами. Оказывается, для государства правильно заполненные бумажки важнее восторженных отзывов игроков.
«Играющие кошки» от души благодарят всех, кто помогал им в этом непростом деле, особенно команду ИРИ. Теперь, когда все формальности позади, студия может спокойно подумать о будущем.
Зато когда освоитесь с отчетностью, ну или человечек появится, грамотный, жизнь станет намного приятнее :) У меня сестра занимается этим. Посредник между детскими садиками и госсистемой :)
Да, для государства, которое денежку казенную выделяет, главное - порядок и контроль, какая неожиданность :)
Государство -это бюрократия и наоборот:)
Если существует рабочий метод поддерживать порядок и сохранять контроль, кроме бюрократии, может вы о нем знаете? Поделитесь.
Мало просто отчитаться , надо ещё сделать так, что бы никто не догадался сколько в карман утекло..
Что за "Передний край"? При чём там "Plaiyng Cat"? С какого рожна там госы нарисовались?
Так много вопросов и так мало ответов...
игра
разработчики
финансирование
еще вопросы?
Ясно, игра для меня исчезла после этой новости.
Если разрабы работают с госами, то ни о каком творчестве речь идти не может.
Такие же ощущения после прочтения новости. Значит повесточку и "скрепы" отработают по полной.
вау в игре без сюжет РФ воюет с США, ни в одной игре такого не было и вот опять
дурачок то господи
Ща тебе местные эксперты распишу, что повестка - это толстые женщины и чёрные ребята.
А "гойда" и "обнять белую березку" - это наша душа. Это другооое!
Ну да, а ты у нас, как я понимаю, вселенский мосск)
фу какое дно, передний край игра уровень 2010 года, позор и стыдоба
пока выходит индика и атомик, выходит сусор смута и передний край...
Лол, 2010 год - год выхода Starcraft2, один из лучших годов для игр жанра RTS.
А в чем дно заключается? Илюшка неплохо сравниваешь буквально техно-бетку и уже давно вышедшие игры.
Лол в перечисленном тобой самое дно это индика
игра дно видно
Собственно не дно там только Атомик