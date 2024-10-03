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Передний край 10.03.2024
Стратегия, Мультиплеер, RTS, Условно-бесплатная
7.9 258 оценок

Бумажная волокита по "Переднему Краю" позади - "Играющие кошки" отчитались перед государством

Lunersun

Студия «Играющие кошки» поставила точку в бумажной волоките по проекту «Передний Край». Кто бы мог подумать, что отчётность перед государством окажется сложнее, чем сама разработка игры? Без штатного бухгалтера это превратилось в настоящий квест. Представляете, игру выпустили ещё в марте, к маю все ключевые показатели эффективности (те самые KPI, о которых все говорят) были на высоте, а вот с бюрократией пришлось повозиться до сегодняшнего дня. Авторы игры говорят спасибо ребятам из ИРИ — подключились на финишной прямой и здорово помогли разобраться со всеми формальностями.

Разработчики, прошедшие через эти тернии, теперь делятся мудростью: если хотите работать с госконтрактами, запасайтесь не только крутыми программистами и художниками, но и толковыми бухгалтерами и юристами. Оказывается, для государства правильно заполненные бумажки важнее восторженных отзывов игроков.

«Играющие кошки» от души благодарят всех, кто помогал им в этом непростом деле, особенно команду ИРИ. Теперь, когда все формальности позади, студия может спокойно подумать о будущем.

46
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
saiditsme

Зато когда освоитесь с отчетностью, ну или человечек появится, грамотный, жизнь станет намного приятнее :) У меня сестра занимается этим. Посредник между детскими садиками и госсистемой :)

Да, для государства, которое денежку казенную выделяет, главное - порядок и контроль, какая неожиданность :)

10
Maksikrus

Государство -это бюрократия и наоборот:)

-1
saiditsme Maksikrus

Если существует рабочий метод поддерживать порядок и сохранять контроль, кроме бюрократии, может вы о нем знаете? Поделитесь.

2
Pastoral

Мало просто отчитаться , надо ещё сделать так, что бы никто не догадался сколько в карман утекло..

0
SjKg

Что за "Передний край"? При чём там "Plaiyng Cat"? С какого рожна там госы нарисовались?

Так много вопросов и так мало ответов...

-15
Night Strider

игра
разработчики
финансирование


еще вопросы?

3
RedundantRutherford

Ясно, игра для меня исчезла после этой новости.

Если разрабы работают с госами, то ни о каком творчестве речь идти не может.

-37
Despot_Aspid

Такие же ощущения после прочтения новости. Значит повесточку и "скрепы" отработают по полной.

-18
Night Strider Despot_Aspid

вау в игре без сюжет РФ воюет с США, ни в одной игре такого не было и вот опять

7
besnovaty1986

дурачок то господи

0
RedundantRutherford Despot_Aspid

Ща тебе местные эксперты распишу, что повестка - это толстые женщины и чёрные ребята.

А "гойда" и "обнять белую березку" - это наша душа. Это другооое!

-1
RedundantRutherford besnovaty1986

Ну да, а ты у нас, как я понимаю, вселенский мосск)

-1
ilya6969

фу какое дно, передний край игра уровень 2010 года, позор и стыдоба
пока выходит индика и атомик, выходит сусор смута и передний край...

-64
smallhell

Лол, 2010 год - год выхода Starcraft2, один из лучших годов для игр жанра RTS.

25
gadhi x aka

А в чем дно заключается? Илюшка неплохо сравниваешь буквально техно-бетку и уже давно вышедшие игры.

4
Freemanyz

Лол в перечисленном тобой самое дно это индика

7
ilya6969 gadhi x aka

игра дно видно

-19
slipKOT86 Freemanyz

Собственно не дно там только Атомик

-8