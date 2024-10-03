Бумажная волокита по "Переднему Краю" позади - "Играющие кошки" отчитались перед государством

Студия «Играющие кошки» поставила точку в бумажной волоките по проекту «Передний Край». Кто бы мог подумать, что отчётность перед государством окажется сложнее, чем сама разработка игры? Без штатного бухгалтера это превратилось в настоящий квест. Представляете, игру выпустили ещё в марте, к маю все ключевые показатели эффективности (те самые KPI, о которых все говорят) были на высоте, а вот с бюрократией пришлось повозиться до сегодняшнего дня. Авторы игры говорят спасибо ребятам из ИРИ — подключились на финишной прямой и здорово помогли разобраться со всеми формальностями.

Разработчики, прошедшие через эти тернии, теперь делятся мудростью: если хотите работать с госконтрактами, запасайтесь не только крутыми программистами и художниками, но и толковыми бухгалтерами и юристами. Оказывается, для государства правильно заполненные бумажки важнее восторженных отзывов игроков.

«Играющие кошки» от души благодарят всех, кто помогал им в этом непростом деле, особенно команду ИРИ. Теперь, когда все формальности позади, студия может спокойно подумать о будущем.