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Front Mission 2 05.10.2023
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Научная фантастика
6.6 36 оценок

Состоялся релиз русификатора для Front Mission 2: Remake

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователь Albeoris и его команда выпустили альфа-версию русификатора для игры Front Mission 2: Remake. Несмотря на то, что это альфа-версия, в игре уже переведен практически весь текст, но на данный момент еще идет этап редактуры и правок ошибок - запланированы дальнейшие доработки русификатора.

Действие игры разворачивается 12 лет спустя в Алордеше. В ней рассказывается о трех персонажах: капрале Эше Фаруке из Muddy Otters, капитане Томасе Норланде из Dull Stags и Лизе Стэнли, офицере разведки OCU.

Ремейк отличается улучшенной графикой, боевыми сценами и обновленной музыкой.

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