Состоялся релиз русификатора для Front Mission 2: Remake

Как стало известно, пользователь Albeoris и его команда выпустили альфа-версию русификатора для игры Front Mission 2: Remake. Несмотря на то, что это альфа-версия, в игре уже переведен практически весь текст, но на данный момент еще идет этап редактуры и правок ошибок - запланированы дальнейшие доработки русификатора.

Действие игры разворачивается 12 лет спустя в Алордеше. В ней рассказывается о трех персонажах: капрале Эше Фаруке из Muddy Otters, капитане Томасе Норланде из Dull Stags и Лизе Стэнли, офицере разведки OCU.

Ремейк отличается улучшенной графикой, боевыми сценами и обновленной музыкой.