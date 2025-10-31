Дополнение Fractured Utopias для Frostpunk 2 выйдет 8 декабря

11 bit studios сообщила, что релиз DLC «Fractured Utopias» для постсаполиптической стратегии Frostpunk 2 состоится уже 8 декабря. Дополнение выйдет сразу на всех доступных платформах.

В первом DLC для Frostpunk 2 реализована основная концепция режима Utopia Builder: он стал более структурированным, расширился по объему и подчеркивает важность выбора игрока. Новая механика дает каждой фракции смелую идеологическую цель и способы ее достижения. Но мечта о совершенном обществе никогда не обходится без жертв.

Каждая фракция теперь представляет себе свою уникальную утопию, структурированную в виде дерева и основанную на сходствах. По мере завоевания их доверия вы будете открывать специальные законы, здания и способности, которые укрепляют их самобытность. Открыв все узлы дерева утопии, вы сможете воплотить в жизнь свое уникальное видение города, тем самым объединив все общество на одном пути и навсегда устранив все напряжения.

Frostpunk 2 доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam, Epic Games Store и GOG).